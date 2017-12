Deel dit artikel:











Malafide afvalinzamelaar jaar de cel in Foto: Omroep Gelderland/Archief

ARNHEM - De directeur van afvalinzamelingsbedrijf Enorgha in Putten is veroordeeld tot een jaar cel. Dat heeft de rechtbank in Arnhem maandag bepaald. Ook moet hij een geldboete van in totaal 225.000 euro betalen.

Volgens de rechtbank heeft het bedrijf verontreinigd afvalwater en vetten ingezameld zonder de juiste vergunningen daarvoor. Dat illegale afval zou vervolgens met valse papieren zijn geleverd aan co-vergisters, waar het werd omgezet tot mest. De bedrijven hanteerden onjuiste benamingen van de afvalstoffen. Hierdoor leek het alsof de biovergisters de afvalstoffen mochten verwerken. Afval dat alleen verbrand had mogen worden, is in biovergistingsinstallaties terechtgekomen en verwerkt als meststof dat vervolgens op het land uitgestrooid is of had kunnen worden. Ook is er valsheid in geschriften geconstateerd. Geld was belangrijker Volgens de rechtbank zijn winst, omzet en financieel gewin voor veiligheid gegaan. Naast een jaar celstraf mag de man drie jaar niet als bestuurder of directeur bij een afvalverwerkingsbedrijf werken. Justitie denkt dat er circa 50.000 ton afval is omgekat bij het bedrijf. Dat zijn zo'n 2000 vrachtwagens vol. Er zou op deze wijze meer dan 1,5 miljoen euro zijn verdiend. De fraude heeft zich volgens justitie tussen 2012 en 2014 afgespeeld. Bij Enorgha werkten achttien personen. Die zijn allemaal hun baan kwijt. Door het justitieel onderzoek wilde niemand meer zaken doen met het bedrijf, aldus de directeur in een eerdere zitting.