Inbrekers schuwen begraafplaats niet; vier keer raak

ARNHEM - De begraafplaats in Zutphen is de laatste tijd regelmatig het slachtoffer van inbrekers. Al vier keer werd het schuurtje op de begraafplaats leeggehaald. Daarom besteedt Bureau GLD vanavond aandacht aan de zaak.

Eind oktober was het voor de vierde keer raak, op de beelden is te zien hoe daders het schuurtje overhoop halen. Uiteindelijk nemen ze dit keer twee bladblazers, een heggenschaar en een bosmaaier mee.

Opvallend is ook dat er in dezelfde tijd vaker in de omgeving gereedschap is gestolen. Of het om dezelfde dadergroep gaat is niet bekend.

De beelden zijn woensdagavond te zien bij Bureau GLD. Het programma wordt om 17.20 uitgezonden.