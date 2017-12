Zandwinner zwaar teleurgesteld door raadsbesluit

DIDAM - Manager Gerard Schenkel van de firma Roelofs uit Den Ham is zwaar teleurgesteld. Het bedrijf wil het oude zandwingebied bij Didam nieuw leven inblazen en uitbreiden, maar de gemeenteraad stemde eind vorige week tegen het plan.

De firma Roelofs is al sinds 2005 bezig om zandwinning in Nieuw-Dijk te realiseren, maar omwonenden van de toekomstige zandwinlocatie zijn niet blij met de huidige plannen. Ze maken zich zorgen over een 20 meter hoge installatie die het uitzicht bederft en veel lawaai maakt. Daarnaast is de buurt bang dat de verkeersveiligheid bij de locatie in het geding komt.

De gemeenteraad van Montferland stemde afgelopen donderdag daarom ook tegen het plan, maar gaf wel aan open te staan om in gesprek te gaan met alle betrokken partijen. Dit zorgde voor opluchting en blijdschap bij omwonenden, maar voor Gerard Schenkel van Roelofs zandwinning was het een flinke tegenvaller. 'Ik had dit besluit totaal niet zien aankomen. We hebben jaren voorbereiding gehad. De teleurstelling is groot.'

Rechtszaak

Wel ziet hij het als positief dat de gemeenteraad nu met hem om tafel wil. 'De deur is opengezet voor een ander plan.' Schenkel verwacht dan ook nog voor de kerst een uitnodiging van de raadsleden. Als dat niks oplevert, sluit hij een gang naar de rechter niet uit.

