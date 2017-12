Videoclip voor Glazen Huis in Apeldoorn

APELDOORN - Heel Apeldoorn lijkt zich deze maand maar met één ding bezig te houden, namelijk geld inzamelen voor het Rode Kruis. Vanaf 18 december staat voor deze goededoelenorganisatie het Glazen Huis van 3FM Serious Request op het Marktplein. Drie dj's van de radiozender laten zich zes dagen zonder eten en drinken opsluiten en zamelen zo geld in voor het goede doel. Vorig jaar bracht de vastenactie 8,7 miljoen euro op.

Een van de vele acties is een muziekproject, in de vorm van optredens en een videoclip. Het nummer is gecomponeerd door Fanuel Coenraad uit Eerbeek op tekst van Minke Maat uit Hilversum. 15 kinderen figureren in de clip, opgenomen in Intratuin in Apeldoorn.

30 volwassenen en 15 Apeldoornse artiesten doen verder mee aan het voor het Glazen Huis geschreven A family again. Tekstschrijver Maat vertelt: 'Er volgt een concert op 11 december in de Grote Kerk in Apeldoorn en een benefietavond op 22 december bij Salon 1813.'

Op de actiepagina van 'Apeldoorn voor Serious Request' op kominactie.3fm.nl is een usb-stick met daarop het nummer te bestellen. Het geld gaat naar het goede doel. 'Een bedrag van 5000 euro zou mooi zijn als totale opbrengst', zegt Maat.

De teller stond maandag om 12.30 uur op 272 euro.

De videoclip, de tekst gaat verder onder de video.

Er vinden nog meer acties plaats. Een kleine greep uit het aanbod:

Leer boksen!

Op zaterdag 23 december begint om 12.00 uur een non-stop boksclinic bij TJ Boxing aan de Marktstraat. Die clinic duurt tot middernacht. Het gaat om trainingen van 45 minuten waarbij deelnemers losgaan op een bokszak. Dit gebeurt onder professionele begeleiding. Deelname per ronde kost 10 euro.

Voorlezen uit de Bijbel

In de Mariakerk in de Hoofdstraat doen alle kerken van 16 tot en met 20 december mee aan 110 uur lezen uit de Bijbel. Wie mee wil doen betaalt 1 euro per minuut. Eerste voorlezer is burgemeester van Apeldoorn John Berends. Ook kardinaal Eijk maakt zijn opwachting.

Rallyrijden

Zeven studenten van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hebben voor 15 december een eendaagse rally georganiseerd met start vanaf The Gallery in Brummen. De zogenoemde Winter Rally kost voor elke deelnemende equipe 250 euro. De eerste wagen vertrekt om 9.00 uur.