Fietser wordt geschept door vrachtwagen

APELDOORN - Een fietser is maandagochtend in Apeldoorn aangereden door een vrachtwagen. De man raakte daarbij gewond.

Het ongeluk gebeurde rond 11.45 uur op de kruising van de Laan van Malkenschoten met de Kayersdijk. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn, is niet bekend. De fiets van de man kwam onder de vrachtwagen terecht en raakte daardoor zwaar beschadigd.

Het is niet bekend hoe het ongeval kon gebeuren. Er was ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefde uiteindelijk niet te komen.