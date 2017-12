Harderwijk krijgt Nationaal Sinterklaasmuseum

HARDERWIJK - In Harderwijk zijn maandag plannen bekendgemaakt voor een Nationaal Sinterklaasmuseum. Volgend jaar oktober moet er een pop-up museum in verplaatsbare portakabins op de Havendijk staan. En een paar jaar later moet er een 'echt' museum worden gebouwd.

Het initiatief komt van de stichting Nationaal Sinterklaasmuseum. 'Wij willen een echt museum dat de geschiedenis van deze mooie traditie laat zien', zegt Bert Kaasschieter van de stichting tegen Omroep Gelderland.

'Voor iedereen interessant'

Het idee voor het museum ontstond drie jaar geleden. 'We zijn met zijn vijven. Een van ons liep tegen een grote verzameling sinterklaasspullen aan, die gaan we onder andere gebruiken', gaat hij verder.

Er zijn in Nederland al drie sinterklaasmusea, maar die zijn volgens Kaasschieter 'niet groter dan een woonkamer'. Tijd voor een echt museum dus, aldus de stichting. Bang voor kritiek zijn ze niet. 'We tonen hoe pieten er in 1907,1960 en 2017 uit zien. Er is zoveel te vertellen over het sinterklaasfeest, dat is voor iedereen interessant.'

'Sinterklaas razend populair'

Volgens de Harderwijker is er geen betere plek voor het museum dan Harderwijk. Het sinterklaasfeest is volgens hem nog steeds razend populair in de stad. 'Tijdens de intocht lopen er wel honderd pieten mee, we hebben een eigen stoomboot en er komen zo'n 8000 mensen op af.' Ook de gemeente staat volgens hem achter het plan.

De financiering is nog niet rond. 'Maar we zijn wel druk in gesprek met sponsoren. Dus we verwachten dat het goed komt', zegt Kaasschieter. De plannen voor een 'echt' museum vergen nog wat meer werk. De mannen willen eerst aftasten of dat haalbaar is. Daarom beginnen ze met een pop-up museum in de portakabins. 'Als het goed loopt en de gemeente groen licht geeft, beginnen we rond 2020 met de bouw', aldus Kaasschieter.