Politie zeer tevreden over verloop Montferland Run Foto: REGIO8

ULFT - De politie in Montferland is zeer tevreden over het verloop van de Montferland Run. Zondag liepen zo’n 4.000 sportievelingen de hardloopwedstrijd door de gemeente, maar nergens zorgde dat voor problemen.

Geschreven door Mediapartner REGIO8

redactie@regio8.nl

'Tijdens dit evenement hebben wij onder meer de wedstrijdlopers begeleid, toezicht gehouden tussen het publiek en op verschillende punten de verkeersregelaars ondersteund', schrijft de politie over de medewerking aan het evenement. 'De Montferland Run is zonder incidenten verlopen en wij kijken hier dan ook tevreden op terug!' Winst voor Kenianen Zowel bij de heren als de dames ging de winst naar een Keniaan. Bij de heren bekroonde Victor Chumo zich als winnaar, bij de dames was Mary Mananu de snelste. Ruth van der Meijden uit Groesbeek won brons. Bram Som uit Terborg eindigde op plek 31, maar werd wel derde in zijn leeftijdscategorie. Izaak de Bruijne, die in een speciaal maatpak liep, eindigde in de categorie mannen tussen de 55 en 60 jaar als dertiende. Zie ook: Bibberen van de kou tijdens de Montferland run

