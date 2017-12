Deel dit artikel:











Spetterende opening Olympiade, meer dan 50 landen vertegenwoordigd

ARNHEM - De Olympiade op Papendal is maandag spectaculair geopend. ’s Werelds meest getalenteerde leerlingen van maximaal 15 jaar zijn tot en met 12 december in Nederland om de competitie aan te gaan in de vakken scheikunde, natuurkunde en biologie.

Voor het eerst in veertien jaar komt deze jeugdolympiade naar Europa. Vorige edities waren onder andere in Zuid-Korea, Indonesië, Argentinië en Brazilië. De leerlingen maken over drie dagen verspreid hun toetsen. Op de overige dagen nemen zij deel aan excursies, en culturele- en sportieve activiteiten. De Nederlandse afvaardiging. Foto: Omroep Gelderland Goed voor Gelderland De Olympiade heeft brengt veel voor Gelderland. Zo hebben de Nijmeegse Radboud Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) de organisatie op zich genomen. Er zijn veel bijeenkomsten op plekken in de regio en naast de 300 leerlingen zijn er zo'n 800 gasten die ook ergens moeten slapen en eten. 11 december is de grote prijsuitreiking en afscheidsceremonie. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl