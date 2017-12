Ferdi Kadioglu speler van de week

ARNHEM - Ferdi Kadioglu is de speler van de week in de strijd om de Gelderse voetballer van het jaar.

Het grote talent van NEC was de motor van de ploeg in de wedstrijd tegen FC Dordrecht vrijdagavond. De jonge middenvelder was een plaag voor de Dordrecht-verdediging en schoot ook nog eens een schitterende vrije trap raak. Hij pakt daardoor vijf punten.

Vier punten gaan naar vleugelspits Steeven Langil van NEC. Hij maakte een hattrick, op zich bijzonder maar daar zaten wel twee penalty's tussen. Drie punten gaan naar Graafschapper Sven Nieuwpoort, die net zoals vorige week weer een uitstekende wedstrijd speelde.

Twee punten gaan naar Vitesse-middenvelder Mason Mount, die zijn opmars ook in De Kuip doorzette. Hij viel positief op in een verder grijze wedstrijd tegen Feyenoord.

Het laatste puntje gaat naar Daryl van Mieghem, hoewel het een enorme 'lucky goal' was, hielp hij De Graafschap wel weer aan een overwinning. Daardoor staan De Superboeren nu stevig in de top vijf.

TUSSENSTAND:

Milot Rashica (Vitesse) 19

Arnaut Groeneveld (NEC) 16

Daryl van Mieghem (De Graafschap) 14

Jordy Tutuarima (De Graafschap) 13

Remko Pasveer (Vitesse) 12

Ferdi Kadioglu (NEC) 10

Thulani Serero (Vitesse) 9

Mason Mount (Vitesse) 8

Sven Nieuwpoort (De Graafschap) 8

Tim Matavz (Vitesse) 7

Filip Bednarek (De Graafschap) 7

Mo Rayhi (NEC) 7

Wojciech Golla (NEC) 7

Bryan Linssen (Vitesse) 6

Gregor Breinburg (NEC) 6

Arnold Kruiswijk (Vitesse) 5

Guram Kashia (Vitesse) 5

Steeven Langil (NEC) 4

Navarone Foor (Vitesse) 4

Sven Braken (NEC) 3

Alexander Büttner (Vitesse) 3

Mark Diemers (De Graafschap) 3

Ted van de Pavert (NEC) 3

Fankaty Dabo (Vitesse) 3

Andrew Driver (De Graafschap) 3

Anthony van den Hurk (De Graafschap) 2

Youssef El Jebli (De Graafschap) 2

Thomas Bruns (Vitesse) 2

Joris Delle (NEC) 2

Jordan Larsson (NEC) 1

Matt Miazga (Vitesse) 1