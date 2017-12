Bent u op zoek naar een huis? Vul onze enquête in!

ARNHEM - Bent u op zoek naar een huis? Met de overspannen huizenmarkt kan de zoektocht naar een woning voor veel spanning zorgen. Waar loopt u tegenaan? Wat gaat goed, wat minder goed? Omroep Gelderland hoort graag uw mening over de huizenmarkt.

Of je nu een huur- of koophuis zoekt, de zoektocht naar een nieuw huis is vaak niet makkelijk. Hoelang bent u al op zoek naar een huis? Duurt de zoektocht al maanden of was een nieuw huis juist zo gevonden? Positieve ervaringen mag u natuurlijk ook achterlaten.

Vul onze enquête in.

Enquête onderhoud huurhuizen

De regionale omroepen en de NOS willen graag aandacht besteden aan hoe de woningmarkt ervoor staat. Daarom vragen we u om uw mening te geven over uw huizenzoektocht, door de vragen van de enquête te beantwoorden.

