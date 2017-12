HATTEM - Op de A50 richting Apeldoorn zijn ter hoogte van Hattem meerdere auto's en een vrachtwagen op elkaar gebotst.

Vanwege het ongeval is de rechterrijstrook afgesloten. Er staat een korte file.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er gewonden zijn.

