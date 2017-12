Inbrekers proberen met ladder woning binnen te komen

GENDRINGEN - In Gendringen heeft een alerte bewoner zondag een inbraak in zijn huis voorkomen.

'De bewoner hoorde gestommel en liep toen naar buiten. Hij zag een ladder tegen zijn woning staan', zegt de politie over de inbraakpoging aan het Multatulihof.

Het raam waarbij de ladder stond, was beschadigd en ook een ander raam had schade. Volgens de politie zijn de inbrekers gevlucht omdat de bewoner iets doorhad.

Een huis aan de Lichtenbergseweg in Silvolde was diezelfde dag ook het doelwit van inbrekers. Een raam was volledig uit de sponning gehaald. Hierdoor konden de inbrekers zich toegang tot de woning verschaffen. Het is niet duidelijk of er iets is buitgemaakt.