Redichemse waard krijgt weer bomen Foto: Redichemse Waard Culemborg

CULEMBORG - Waar Rijkswaterstaat begin dit jaar de begroeiing langs de Redichemse waard uit had moeten dunnen, werd per abuis al het groen weggehaald. Daarom begint Rijkswaterstaat maandag met het planten van 30 nieuwe bomen in het gebied bij Culemborg.

Het planten van de bomen is een herstelactie van programma Stroomlijn. Rijkswaterstaat plant een rij van 9 appelbomen, en een rij van 22 knotwilgen die naadloos aansluit op de bestaande rij knotwilgen. Ook mag op een aantal plekken langs het water de begroeiing weer uitlopen. Laatste werkzaamheden Tegelijk met het planten van de bomen worden in de uiterwaard de resterende werkzaamheden uitgevoerd. Er worden 2 bomen verwijderd en boomstronken gefreesd. Ook wordt het terrein geëgaliseerd en ingezaaid. De werkzaamheden duren naar verwachting een week. Zie ook: Kaalslag in natuurgebied door blunder: 'Ik schrok me wild'