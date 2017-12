ARNHEM - De politie heeft zondagavond op de A28 bij Nunspeet twee personen aangehouden die rondreden in een gestolen auto.

De bestuurder bleek daarnaast niet in het bezit van een geldig rijbewijs, omdat dat eerder al in beslag was genomen.

Het duo is voor onderzoek en verhoor meegenomen naar het politiebureau in Apeldoorn.