VIDEO: Herdenkingsbord van verongelukte Halifax in Ulft gestolen

In juni 1943 crasht een Halifax bommenwerper van de geallieerden bij Ulft. Vier van de zeven bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. Het gestolen bord bij de locatie van de crash vertelde hun verhaal.

'Het is een herdenkingsplek!'

Het gedenkbord werd geplaatst door stichting de Moezeköttel. Voorzitter Vincent Weijermars baalt flink. 'Wie doet nou zoiets, je hebt er niks aan. Ik kan me niet voorstellen dat dit een grap is. Daarnaast was het bord stond goed in de grond verankerd. 'Het is een eerbetoon en een herdenkingsplek voor de vliegeniers die hun leven hebben gelaten voor onze vrijheid. Dat het is gestolen is steekt me enorm.'

Ook nabestaanden van de vliegeniers hebben inmiddels lucht gekregen van de verdwijning van het bord. 'Very sad news... It was of some comfort to know that my uncle's sacrifice was being remembered', schrijft Chris Robbins onder het vermissingsbericht dat de initiatiefnemers van de stichting op Facebook hebben geplaatst.

Onderdeel van route over de bevrijding

Het bord is onderdeel van de fietsroute Fataal Verzet. De route loopt tussen de luistersteen in Mechelen (het eerste bevrijde dorp boven de rivieren) naar de luistersteen in Varsseveld. Langs de route worden momenten herdacht die belangrijk waren voor de bevrijding. Het ontvreemde bord maakte onderdeel uit van die route.

Stichting de Moezeköttel heeft zaterdag aangifte gedaan bij de politie.