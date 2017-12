Eerste zwaarbevochten koopzondag in christelijk Harderwijk druk bezocht

Om twaalf uur opent winkelier Sylvia Gilsing de deuren van haar modezaak. 'Ik vind koopzondag heel goed', vertelt ze. Veel klanten verwacht ze niet. 'Het is niet de juiste datum. Ik was liever open gegaan in het weekend van Black Friday.'

Toch stroomt de parkeergarage vol. Ondanks de regen is het gezellig druk in de winkelstraten. Een paar winkels zijn gesloten. 'Vanwege geloofsovertuiging, omdat ze Sinterklaas vieren, of omdat ze vanwege hun vrije dag niet open willen', weet Gilsing.

70 procent opent graag de winkel

De zondagsopening is al jarenlang een heet hangijzer in Harderwijk. De gemeenteraad nam het voorstel van de proefopening met één stem verschil aan. Onderzoek wijst uit dat 70 procent van de ondernemers zijn winkel graag opent op zondag.

'De reden dat het zo lang geduurt heeft is dat we een hele christelijke gemeenschap zijn in Harderwijk. Daar moet je respectvol mee omgaan', vertelt Cees van Oostrum van Stichting Centrummanagement Harderwijk. 'We gaan nu echt handen en voeten geven aan de regiofunctie die we als Harderwijk willen hebben.'

'Zes dagen is genoeg'

Het winkelend publiek reageert overwegend enthousiast op de zondagsopening. 'Heel handig. Het heeft ons uit de brand geholpen met de sinterklaascadeautjes', zegt Sven van den Ham. Een ander zegt: 'Van mij hoeft het niet. Zes dagen de winkels open is genoeg.'

Evaluatie

Ook op 24 december, de laatste zondag voor kerst, gaan de winkels open. Daarna vindt een evaluatie plaats. 'We hopen het met de gemeenteraadsverkiezingen op de agenda van de politieke partijen te krijgen om het uiteindelijk ook structureel in te gaan voeren in Harderwijk', aldus Van Oostrum.