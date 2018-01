Nieuwkomer op plek twee bij VVD Doetinchem

ULFT - De hoogste nieuwkomer op de kandidatenlijst bij de VVD in Doetinchem staat op nummer 2. Tot zijn eigen verrassing werd Robbert Hummelink door de leden op de hoge plek gezet, achter lijsttrekker Maureen Sluiter.

“Ik werd gebeld toen ik onderweg was naar mijn werk”, vertelt Hummelink. “Ik kreeg de voorzitter aan de telefoon, Theo Hek is dat, en die zegt ‘Robert gefeliciteerd, je bent de eerste die ik bel, je staat op nummer 2.’” Het leidde tot ongeloof bij de politicus die tot nog toe vooral achter de schermen actief was. “Ik zeg ‘Theo je spreekt met Robbert, heb je de goeie wel aan de telefoon?’, nou dat had hij. Ik wist niet wat ik moest zeggen.”



De VVD zit op dit moment in het college in Doetinchem en is de tweede partij, lijsttrekker Maureen Sluiter is wethouder. Dat kan betekenen dat Hummelink zelfs fractievoorzitter wordt, mocht de VVD opnieuw genoeg zetels halen. “Ik had het nooit durven dromen. Ik heb het er thuis wel over gehad van te voren en gehoopt op plek 7 of 8 te komen als nieuwkomer, is een mooie plek. Als ik raadslid had kunnen worden, was ik al heel blij geweest. Maar fractievoorzitter? In mijn stoutste dromen niet.” De partij in Doetinchem heeft het verkiezingsprogramma klaar en start vanaf 1 januari met campagne voeren.

Foto: VVD Doetinchem