Zeg, die midwinterhoorn... kan dat niet wat vrolijker? Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

DOESBURG - Midwinterhoornblazen is een eeuwenoude traditie die het licht weer terug moet brengen. Hard nodig in deze donkere, grijze winterdagen. Maar dat geluid... kunnen we niet gewoon een wat vrolijker deuntje blazen?

Het geluid is een klagende, weemoedige klank die wel vijf tot acht kilometer ver te horen is. Kan dat nou niet wat vrolijker? Evert Jurriens van de midwinterhoorngroep Doesburg erkent wel dat het meestal geen vrolijke deuntjes zijn. 'Een van onze leden schrijft zelf een beetje muziek en die heeft het liedje Fox geschreven voor zijn overleden hond. Ook weer triest.' Wolf verslindt de zon Het eeuwenoude gebruik van midwinterhoornblazen zou zijn oorsprong vinden in de Germaanse joelfeesten, die zich afspeelden rond de midwinter-zonnewende (21 december). Daar werd op de ossenhoorn geblazen (de voorloper van de midwinterhoorn) om de god Odin of Wodan te helpen bij zijn jacht op de wolf Fenrir, die de zon verslindt waardoor het altijd donker zal zijn. Wanneer Wodan de wolf Fenrir verjaagt, zal het licht terugkomen. 'Ik word er knap somber van' De klank van dat bijzondere houten instrument klinkt vanaf vandaag weer, op de eerste zondag van advent, met speciale midwinterhoornwandelingen door de hele provincie, waaronder Doesburg. Een vrouw wordt in het bos bij de Hanzestad begroet met het geluid van midwinterhoorns. 'Daar word je wel knap somber van. Maar ik kom uit Doesburg, dan moet je eigenlijk wel meelopen. Die mensen staan hier niet voor niets te blazen.' Uit de mineur 'In de donkere wintermaanden wil ik wel weer snel naar het voorjaar,' zegt midwinterhoornblazer Bert Giesbers. 'Daarom blaas ik op de midwinterhoorn om de winter zo snel mogelijk weer naar het licht te blazen. Dat trekt me uit de mineur.' Met Driekoningen, op 6 januari, wordt er afgeblazen en worden de midwinterhoorns weer opgeborgen. Zie ook: De midwinterhoorns mogen weer van zolder De Midwinterhoorn al tweehonderd jaar in Gelderland Je bent jong in de Achterhoek en wilt wat; dus maak je een midwinterhoorn Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl

Kun jij wel een vrolijk deuntje uit je midwinterhoorn krijgen? Maak dan even een filmpje en mail dat naar omroep@gld.nl.