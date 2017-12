Bibberen van de kou tijdens de Montferland run

Zo'n 3000 hardlopers komen door het dorp heen gerend in hun strijd de 7,5 en 15 kilometer wedstrijd te winnen. Gezien de temperatuur van rond het vriespunt kijken veel mensen vanuit hun warme woonkamer naar de feestelijkheden.

Damesdweilorkerst

Wie wel buiten staan, en ze hebben het nog druk ook, zijn de vrouwen van Tied Zat, het damesdweilorkest uit 's-Heerenberg. Ze spelen hun lippen en vingers warm op de Eltenseweg, vlak bij café De Pluum. Roerganger van de dames vandaag is Marloes Velthausz. 'Normaal zijn we met 20 dames, maar er zijn een paar ziek', zegt ze. Het hele feestrepertoire komt voorbij. Velthausz: 'We stonden vanochtend eerst op een andere plek, omdat we de deelnemers aan de 7,5 kilometer muzikaal hebben aangemoedigd. Die komen niet door Stokkum.'

Langs het bos

Voordat ze op de Eltensweg begonnen te spelen, kwamen de muzikanten op temperatuur in De Pluum. Velthausz: 'Even een bakkie koffie, voordat we er weer tegenaan gaan.'Terug naar de Kastanjelaan, maar dan meer richting Beek waar de lopers naar het keerpunt onderweg zijn, om vervolgens via Zeddam in het centrum van 's-Heerenberg te finishen. Ter hoogte van nummer 24 staat een groot deel van de straat te klappen voor alle lopers. 'Het is wel superkoud maar daar laten we ons niet door tegenhouden. Al deze mensen lopen hier langs en dan moet je ze aanmoedigen, dat verdienen ze.'