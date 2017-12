Een jaar na ramkraak: wel een naam, maar geen zaak

Het is nu bijna een jaar geleden. Op de vroege ochtend van 5 december werd het centrum van Kerkdriel opgeschrikt door een brutale ramkraak. Doel was de inhoud van de pinautomaat van de Readshop op het Monseigneur Zwijsenplein.

Eigenaar van de winkel, John Kollenburg, woont in de buurt. Wanneer de alarmering van een inbraak bij hem binnenkomt, springt hij op de fiets. Bij de winkel treft hij een man bij een auto en ziet hij dat het rolluik van de winkel is open gewrikt met een stuk ijzer.

John wil de confrontatie aangaan. Hij laat zich niet wegsturen door de bestuurder van de auto, pakt het stuk ijzer en wacht bij het rolluik. Wanneer één van de inbrekers onder het luik doorkruipt, port hij met het stuk ijzer op zijn borst. De man gaat weer naar binnen, maar John heeft niet gezien dat de man buiten zijn fiets gepakt heeft. Hij krijgt de fiets tegen zich aangegooid. Ook krijgt hij rake klappen ook met het stuk ijzer. Hij geeft de strijd op.

'Brand ontstaan door snijbrander'

De verwoestende brand, die is ontstaan na afloop van de kraak, komt waarschijnlijk door de snijbrander die is gebruikt. De zoon van John wilde nog naar binnen gaan om het toen nog smeulende vuur te blussen. Dat mocht volgens John niet van de politie. Er moest eerst sporenonderzoek worden gedaan. Ook zou er explosiegevaar zijn.

Dat was geen goede beslissing, vindt John nu. Zijn zaak en het Kruidvat ernaast en de woning boven het pand werden uiteindelijk door een grote brand verwoest. Maar er is meer dat John frustreert.

In de auto die bij de kraak gebruikt is, werd een bloedspoor gevonden. Het spoor leidt volgens John naar een bekende van de politie. John heeft van de recherche gehoord dat het heel moeilijk is om tegen deze persoon een zaak te maken. 'We kunnen alleen maar aantonen dat deze man in de auto geweest is', kreeg hij van de politie te horen. In de zaak zelf is geen DNA gevonden. John zelf vindt het lastig te verkroppen dat het zo loopt. 'Dit loopt met een sisser af', zegt hij.

Inmiddels hebben hij en zijn vrouw Wil de draad alweer opgepakt. Ze hebben een boekwinkel tegenover de locatie van de brand. Volgend jaar, als de nieuwbouw af is, keren ze weer terug op hun oude plek aan het Monseigneur Zwijsenplein. Daarbij vinden ze het vanzelfsprekend dat ze nog steeds een pinautomaat in de zaak hebben.

Nooit bijgepraat

Het is John niet duidelijk of de politie de mogelijke verdachte wel gesproken heeft. John zou nog worden bijgepraat, maar dat is nooit meer gebeurd. De politie laat weten dat de zaak nog steeds in onderzoek is en dat ze gedurende het onderzoek geen mededelingen doen of er een verdachte al dan niet in beeld is.