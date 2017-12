Deel dit artikel:











Ruth van der Meijden derde bij Montferland Run Foto: Omroep Gelderland

'S-HEERENBERG - Ruth van der Meijden uit Groesbeek is zondag als derde geëindigd bij de Montferland Run in 's-Heerenberg. Na vijftien kilometer finishte ze in 51.55.

Mary Munanu was met overmacht de beste bij de vrouwen. Met haar 49.08 was ze meer dan een minuut sneller dan Stella Chesang uit Oeganda (50.27). Victor Chumo won bij de mannen. De Keniaanse atleet bleef met 43.23 zijn landgenoten Alfred Barkach en Noah Kipkemboi nipt voor. Daniel Wanjiru, die dit jaar de marathon van Londen won en vorig jaar die van Amsterdam, werd met 43.34 vierde. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl