Hooglander spietst vrouw: 'Natuurmonumenten draait op voor kosten'

De 66-jarige Alie Mulder-Kerkhof zit thuis en kan bijna niets. Nog dagelijks komt de thuiszorg om de wond te spoelen die ze opliep bij de aanval in Nationaal Park Veluwezoom, een paar weken geleden.

27 centimeter diep

'We waren gewoon rustig aan het wandelen toen we een groep Schotse Hooglanders zagen. We liepen er met een boog omheen en zo opeens werd ik op de horens genomen. Ik belandde op de grond met verschrikkelijke pijn. De hoorn was 27 centimeter diep mijn buik ingegaan. Ik heb twee weken ziekenhuis en een operatie achter de rug', blikt het slachtoffer terug.

Kosten verhalen op eigenaar

De vrouw heeft veel kosten gemaakt door het ongeluk. 'Mijn kleren zijn kapot, ik ben mijn eigen risico kwijt. Ik kan op het moment niets, ben helemaal afhankelijk van hulp.'

Volgens docent aansprakelijkheidsrecht Haazen zijn die kosten allemaal te verhalen op de eigenaar van het dier dat haar aanviel: Natuurmonumenten. 'Ook al staan er waarschuwingsbordjes en doet een eigenaar er alles aan om een dier in toom te houden, toch is de eigenaar verantwoordelijk als een dier je aanvalt. Dus dat geldt hier ook.'

