Verkeersruzie leidt tot aanhouding met getrokken pistolen

LUNTEREN - Op de A30 bij Lunteren heeft de politie zaterdagochtend met getrokken pistool twee Duitsers aangehouden. De mannen van 40 waren betrokken bij een verkeersruzie en zouden daarbij hebben gedreigd met een vuurwapen.

Rond 6.25 uur ontstond op de A1 een verkeersconflict tussen een 40-jarige man uit Amersfoort en de twee verdachten. De Amersfoorter schakelde de politie in, nadat hij ter hoogte van de afrit Bunschoten was bedreigd.

Omdat er sprake was van een mogelijk vuurwapen, werden de twee verdachten later met getrokken pistool uit de auto gehaald. Dat gebeurde bij de afrit Lunteren. Het vuurwapen bleek nep. De man die ermee had gedreigd, zal zich voor de rechter moeten verantwoorden. De andere verdachte bleek geen aandeel te hebben gehad in het incident.