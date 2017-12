Burgemeester baalt van mega drugsdump: 'Schaam je diep'

CULEMBORG - Degenen die verantwoordelijk zijn voor de grote drugsdump in Culemborg hebben zich de woede van burgemeester Gerdo van Grootheest op de hals gehaald.

'200 vaten xtc-afval gedumpt door criminelen in het buitengebied van Culemborg. Én geld verdienen met criminele activiteiten én de Culemborgse samenleving opzadelen met rotzooi, gevaar voor milieu en opruimkosten. Schaam je heel diep', foetert Van Grootheest op Twitter.

5000 liter xtc-afval

In totaal ging het om 5000 liter xtc-afval dat langs de Holderweg was gedumpt. De brandweer heeft zaterdag metingen verricht en de zaak daarna overgedragen aan de Omgevingsdienst Rivierenland.

Eerder op de dag was in Lienden ook al een partij drugsafval aangetroffen. Om hoeveel liter het toen ging, is niet bekend.

