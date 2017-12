Dode tractorongeluk is man van 55 uit Laren

LAREN - De man die zaterdag om het leven kwam bij een ongeluk met een tractor in Laren, is een 55-jarige inwoner van die plaats. Dat meldt de politie.

De man was in een weiland aan de Harfsensesteeg aan het werk. Hij liep in de buurt van de tractor toen deze uit balans raakte en begon te schuiven door hoogteverschillen in het weiland.

De bestuurder van de tractor heeft volgens de politie tevergeefs geprobeerd het voertuig onder controle te houden. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

