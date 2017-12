Deel dit artikel:











Vermiste vrouw in de nacht teruggevonden in Dronten Foto: politie

ERMELO - De vermiste vrouw van 34 uit Ermelo is in de nacht van zaterdag op zondag aangetroffen in Dronten. Dat meldt de politie.

De vrouw was sinds zaterdagochtend vermist. De politie Ermelo plaatste een vermissingsbericht op Facebook. De politie laat weten dat ze het naar omstandigheden goed maakt. Drang om te lopen Hoe de vrouw in het 40 kilometer verderop gelegen Dronten is terechtgekomen, is niet bekend. Ze heeft een psychische aandoening waardoor ze de drang heeft om te lopen, liet de politie eerder weten. Ze is teruggebracht naar de instelling in de buurt van Ermelo van waaruit ze was weggelopen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl