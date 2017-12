Zwetende autokraker valt door de mand

DIDAM - Een 27-jarige Duitser heeft zichzelf behoorlijk in de nesten gewerkt. De man werd langs de A18 aangetroffen in een gestolen auto, waarin meerdere inbrekerswerktuigen en 11 xtc-pillen lagen.

Agenten zagen de wagen in de nacht van vrijdag op zaterdag op de vluchtstrook staan. Toen ze de bestuurder aanspraken, reageerde die erg zenuwachtig. 'Ondanks dat het rond de 0 graden was, was hij erg aan het zweten', schrijft de politie Montferland op Facebook.

Auto bleek gestolen

Al snel viel de man door de mand. Hij was bezig om met een schroevendraaier de autoradio uit het dashboard te halen. Ook bleek dat achter de zichtbare kentekenplaten een ander kenteken zat. Dat stond als gestolen gesignaleerd.

De Duitser is daarop aangehouden en in de cel gezet. De pillen die hij bij zich had, zijn naar het lab gestuurd om te achterhalen of het inderdaad om xtc gaat. De man zal zich op een later tijdstip voor de rechter moeten verantwoorden.