16-jarige vast voor poging diefstal

ZUTPHEN - Op een bouwterrein in Zutphen zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee dieven betrapt. Een van hen kon na een korte achtervolging worden aangehouden. Het gaat om een jongen van 16 uit Borculo.

Een alerte voorbijganger zag dat de twee aan de Beethovenstraat een container openbraken. De getuige gaf hun signalement door aan de politie waarop die ter plaatse kwam.

Toen de dieven in de gaten hadden dat ze waren betrapt, renden ze weg richting de Emmerikseweg. Na een korte achtervolging kon de 16-jarige worden aangehouden. De jongen is overgebracht naar het cellencomplex in Doetinchem. De andere verdachte wist te ontkomen.

Op het bouwterrein bleek niets te zijn weggenomen.