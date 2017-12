Deel dit artikel:











Drankrijder raakt rijbewijs kwijt na botsing Foto: Politie Wijchen

WIJCHEN - Een 20-jarige automobilist uit Wijchen is zaterdag zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij in beschonken toestand een verkeersbord omver had gereden.

De man reed rond 3.40 uur over de Randweg Noord in de richting van de Schoenaker. Ter hoogte van het tankstation ging het mis. De automobilist botste tegen een verkeersbord en kwam daarna in de middenberm tot stilstand. De man bleek onder invloed van alcohol. Bij een ademanalyse op het politiebureau in Nijmegen blies hij 705 ug/l. Voor een beginnend bestuurder is dat acht keer de toegestane hoeveelheid. De Wijchenaar is zijn rijbewijs voorlopig kwijt.