Fraser vindt nederlaag bij Feyenoord zonde: 'We beseften in begin niet wat er te halen viel'

ROTTERDAM - Vitesse-trainer Henk Fraser vindt de nederlaag van zijn ploeg bij Feyenoord vooral onnodig. 'We hebben de wedstrijd vooral verloren in de beginfase'.

Dat klopt ook, want toen speelde Vitesse niet goed. En juist in die tien minuten kregen de Arnhemmers een goal tegen. 'Ik denk dat we toen niet beseften wat er hier te halen viel', aldus de coach.

Feyenoord was ook niet best en daarom kreeg Vitesse ook de kans om hier met resultaat te vertrekken, al wil Fraser ook duidelijk maken dat het ook aan de Arnhemmers lag. 'Dat wij die kansen kregen heeft veel met ons te maken, ik denk dat we na die openingsfase er alles aan gedaan hebben.'

Door de nederlaag kruipt Feyenoord nu over Vitesse heen. 'Ja, dat klopt. Maar je weet dat je Feyenoord uit kan verliezen. Nogmaals over de eerste tien minuten kan je kritisch zijn, daarna hebben we er alles aan gedaan.'