Pasveer: 'We moeten volwassener worden'

ROTTERDAM - Vitesse verloor zaterdagavond nipt van Feyenoord, maar dat had niet gehoeven. De Arnhemmers waren vooral de tweede helft de betere ploeg in Rotterdam.

'Maar ook in de eerste helft kregen we meer kansen. Het is zonde dat je zo'n simpele goal weggeeft en zelf niet scoort. We creëerden de tweede helft ook echt te weinig, maar we hadden wel kans op een goaltje want ook Feyenoord was slordig achterin. Dat moet je dan afstraffen, dat hebben we alleen niet gedaan.'

Pasveer vindt dat Vitesse dan ook iets meer had moeten doordrukken. 'Je merkt aan het publiek dat het daar ook niet heel goed ging. Dan moet je iets meer druk zetten en daar moeten wij dan optimaal gebruik van maken. Dat hebben we niet gedaan, we moeten volwassener worden en deze wedstrijden naar ons toe trekken.'

'Nu jagen'

Door de nederlaag staat Vitesse nu op de zevende plaats, drie punten achter Feyenoord. 'Als we hadden gewonnen sta je er drie punten boven en heb je wat lucht, maar nu moeten we weer jagen', aldus de doelman.