Ruben Smit vertoont stukje van nieuwe film: 'dat is wel heel spannend'

EDE - Filmmaker Ruben Smit heeft zaterdag in Ede delen van zijn nieuwe film over het Waddengebied vertoond. Smit: 'Dat was voor het eerst op groot scherm, met publiek erbij. Dat is voor mij als filmmaker wel erg spannend.'

De nieuwe film van de ecoloog, fotograaf en filmmaker uit Leuvenheim is nog niet af, maar daar is de screening ook niet voor. 'We laten kleine stukjes van de film zien, zodat ik kan zien of bepaalde passages werken of niet. Met publiek erbij geeft dat toch een hele andere ambiance. Dat is er belangrijk en om maar gelijk met de deur in huis te vallen: ik ben blij verrast door alle positieve reacties. Eén iemand was zelfs tot tranen geroerd.'

Beluister het hele interview op Radio Gelderland

Is dit Nederland?

Smit werkt al vier jaar aan de film over het Waddengebied. 'Er zitten beelden in van dingen die nog nooit zijn gefilmd, zoals de geboorte van een zeehond. Maar we filmen ook onder water. Mensen reageren: is dit in Nederland? Dan denken ze dat we het in Australië hebben gefilmd.'

Bioscoop

De film is vanaf oktober 2018 in bioscoop te zien en waarschijnlijk een jaar later ook op televisie. Ondanks dat Smit een Gouden Kalf won, uitzonderlijk voor een natuurfilm, doet hij het niet voor de prijzen. 'Ik hoop dat mensen versteld staan van de natuur, wat er te zien is en dat ze ook eens nadenken over wat voor bijzonder ecosysteem het Waddengebied is.'