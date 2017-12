Liveblog: Wat is er nog mogelijk voor Vitesse bij Feyenoord?

ROTTERDAM - Milot Rashica keert terug bij Vitesse en dat in de belangrijke wedstrijd bij Feyenoord. Daardoor zit Mitchell van Bergen weer op de bank. Volg alle ontwikkelingen rondom Feyenoord-Vitesse in dit liveblog.

72': De volgende wissel. Castaignos, oud-Feyenoordspits, vervangt Matavz. Hij krijgt een licht fluitconcert van het thuispubliek.

67': Faye gaat er vanaf, Büttner komt erin.

65': Foor levert een bal heel knullig in bij Jorgensen, maar door goed verdedigen van Kashia blijft de schade beperkt. Maar dit is niet de beste wedstrijd van de Betuwenaar.

59': Een snelle uitbraak van Vitesse had gevaarlijk moeten zijn, maar uiteindelijk zijn er drie 'slachtoffers'. Amrabat en Jones botsen tegen elkaar op, Linssen kan niet scoren.

56': Fraser nu nog druk coachend als Vitesse-trainer in De Kuip, volgend jaar als trainer van Feyenoord?

48': Vitesse komt aardig uit de kleedkamer en zet druk. Maar ook deze hoekschop van Mount levert nog niks op.

46': We zijn begonnen aan de tweede helft.

45': Rust!

44': Vitesse zet nu weer aan. Het gaat redelijk gelijk op, maar echt grote kansen zijn er nog niet.

40': Serero probeert Vitesse op sleeptouw te nemen, maar het gaat vooralsnog moeizaam.

36': Kansje voor Vitesse nadat Linssen fel doorzet. Matavz stuurt dan Mount weg, maar hij kan niet tot een krachtig schot komen.

31': Pasveer met een uitstekende redding op het schot van Larsson. Nu zet Feyenoord weer vol druk.

30' Dabo zet weer eens een goed blok en voorkomt dat Feyenoord weer gevaarlijk kan worden. Een van de betere Arnhemmers tot dusver.

26': Vitesse wordt iets sterker. Feyenoord laat zien dat het ook niet in goede doen is. Maar de Arnhemmers weten het nog niet af te straffen.

23': Grote kans voor Matavz, hij wordt diep gestuurd door Linssen, maar de spits stuit op Feyenoord-doelman Jones.

22': Rashica (foto) en Miazga zijn de enige Vitesse-spelers die vandaag handschoenen hebben aangetrokken. Het is geen overbodige luxe.

19': Vitesse schreeuwt om een strafschop, nadat Rashica neergelegd lijkt te worden in het strafschopgebied, maar scheidsrechter Van Boekel wil daar niet aan.

11': Weer een grote kans voor de thuisploeg. Een vrije trap kan bijna worden binnengewerkt door Jorgensen, daar stond de Vitesse-verdediging te slapen.

9': GOAL! Feyenoord komt op 1-0 door Jorgensen. Het was heel goed voorbereidend werk van Amrabat, die de bal keurig voor de goal klaar legt, Jorgensen tikt binnen.

7': De eerste minuten gaan langzaam voorbij. Feyenoord is vooralsnog de ploeg die het meeste druk zet.

1': We zijn begonnen!

20.45 uur: De spelers zijn er, we kunnen beginnen.

20.45 uur: Het is duidelijk wat de Feyenoorders van Vitesse vinden. Laffe honden, vrij vertaald.

20.40 uur: Laten we hopen dat het hier vanavond net zo spannend gaat worden.

20.35 uur: Hoewel het met de landskampioen dit jaar niet zo goed gaat, zit het toch weer behoorlijk vol in De Kuip.

20.25 uur: Oud-Vitessenaar en jeugdproduct van de Arnhemmers, Kevin Diks, heeft het ook koud...

20.20 uur: De Vitessespelers zijn vol bezig aan de warming-up. En dat is nodig, want het is koud. Zeg maar gerust, heel koud.

20.15 uur: De Kuip lijkt even niet op een voetbalstadion, maar op een evenement voor een kinderfeest. Er schallen sinterklaasliedjes door de speaker.

20.10 uur: Vitesse en Feyenoord hebben allebei 22 punten en staan daarmee op plek 6 en 7 op de ranglijst. De Arnhemmers hebben alleen net een beter doelsaldo.

20.05 uur: De eerste Arnhemse fans melden zich in het uitvak.

20:00 uur: De Arnhemmers speelden op 5 augustus ook al een wedstrijd tegen Feyenoord in De Kuip, dat was de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Het werd 1-1, na strafschoppen verloor Vitesse.

19.55 uur: Vitesse speelt dus met de teruggekeerde Rashica in de basis, maar ook Mason Mount heeft weer een basisplaats. Dat betekent dat Thomas Bruns weer op de bank zit.

Opstelling: Pasveer; Dabo, Kashia, Miazga, Faye; Mount, Serero, Foor; Rashica, Matavz, Linssen.