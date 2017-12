Liveblog: Feyenoord snel op voorsprong tegen Vitesse

ROTTERDAM - Milot Rashica keert terug bij Vitesse en dat in de belangrijke wedstrijd bij Feyenoord. Daardoor zit Mitchell van Bergen weer op de bank. Volg alle ontwikkelingen rondom Feyenoord-Vitesse in dit liveblog.

9': GOAL! Feyenoord komt op 1-0 door Jorgensen. Het was heel goed voorbereidend werk van Amrabat, die de bal keurig voor de goal klaar legt. Jorgensen tikt binnen.

7': De eerste minuten gaan langzaam voorbij. Feyenoord is vooralsnog de ploeg die het meeste druk zet.

1': We zijn begonnen!

20.45 uur: De spelers zijn er, we kunnen beginnen.

20.45 uur: Het is duidelijk wat de Feyenoorders van Vitesse vinden. Laffe honden, vrij vertaald.

20.40 uur: Laten we hopen dat het hier vanavond net zo spannend gaat worden.

20.35 uur: Hoewel het met de landskampioen dit jaar niet zo goed gaat, zit het toch weer behoorlijk vol in De Kuip.

20.25 uur: Oud-Vitessenaar en jeugdproduct van de Arnhemmers, Kevin Diks, heeft het ook koud...

20.20 uur: De Vitessespelers zijn vol bezig aan de warming-up. En dat is nodig, want het is koud. Zeg maar gerust, heel koud.

20.15 uur: De Kuip lijkt even niet op een voetbalstadion, maar op een evenement voor een kinderfeest. Er schallen sinterklaasliedjes door de speaker.

20.10 uur: Vitesse en Feyenoord hebben allebei 22 punten en staan daarmee op plek 6 en 7 op de ranglijst. De Arnhemmers hebben alleen net een beter doelsaldo.

20.05 uur: De eerste Arnhemse fans melden zich in het uitvak.

20:00 uur: De Arnhemmers speelden op 5 augustus ook al een wedstrijd tegen Feyenoord in De Kuip, dat was de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Het werd 1-1, na strafschoppen verloor Vitesse.

19.55 uur: Vitesse speelt dus met de teruggekeerde Rashica in de basis, maar ook Mason Mount heeft weer een basisplaats. Dat betekent dat Thomas Bruns weer op de bank zit.

Opstelling: Pasveer; Dabo, Kashia, Miazga, Faye; Mount, Serero, Foor; Rashica, Matavz, Linssen.