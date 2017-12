Sinterklaas hoeft in Doesburg cadeautjes niet meer zelf in te pakken

DOESBURG - Leerlingen van praktijkschool De Tender pakken de cadeautjes vakkundig in, dus zelf je cadeautjes inpakken hoeft voor deze Sinterklaas echt niet meer.

Bij veel winkels kan je je aankopen al in laten pakken, maar speciaal voor de feestdagen hebben de winkeliers van Doesburg een inpakservice geregeld. Vier leerlingen van praktijkschool De Tender uit Dieren pakken alle cadeautjes vakkundig in. 'Je leert hoe je netter kan inpakken en hoe je strikjes kan maken. Dat is wel handig om te weten.'

Leren omgaan met klanten

De meiden volgen de opleiding tot verkoopmedewerker. Aan de inpakbalie kunnen ze laten zien hoe goed ze in kunnen pakken, maar vooral ook leren ze omgaan met klanten. 'Ze doen echt praktijkervaring op. Ze leren met klanten omgaan, maar ook om de cadeaus goed in te pakken, zodat klanten tevreden de deur uitgaan' vertelt Rosalie Smeenk, zij is docent op praktijkschool De Tender.

Netter en strakker

Leerlinge Jo-ann vindt het inpakken zelfs leuk om te doen. Tijdens de feestdagen komen familie en vrienden ook naar haar toe als cadeaus ingepakt moeten worden. Ze is dan ook een kenner. 'Of het netjes is gedaan, of het omgevouwen is of niet. Dat is wel belangrijk voor een mooi cadeau. Dan ziet het er toch wat netter en strakker uit.'

De inpakservice voor Sinterklaas is afgelopen, maar de zaterdag voor kerst gaat de inpakbalie weer open voor cadeautjes.