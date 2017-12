Lijnbus Aalten-Bocholt: 'Wir schaffen das'

Beladen woorden van de interim-burgemeester van Aalten, die aan zijn laatste termijn bezig is. 'Als ik 'wir schaffen das' zeg, moeten de Duitsers altijd glimlachen. Afhankelijk van welke partij ze zijn.'

Risico

Een passagier vind het een welkome aanvulling: 'vooral nu het zo koud is'. De gemeente heeft risico genomen, want het deed geen gericht onderzoek naar de haalbaarheid en reisbewegingen over de grens. 'We willen geen kostbaar geld weggooien', zegt wethouder van Aalten Gerard Nijland. 'Soms moet je lef hebben en durven. Het geld dat normaal gesproken in een onderzoek zou gaan zitten, besteed je nu aan de praktijktest.'

Voor de Duitse minister van Verkeer Hendrik Wüst is het even wennen om als bestuurder om te gaan met dit 'ondernemersrisico'. Geen haalbaarheidsstudie, potentieel analyse of risico-analyse. Deze pragmatische aanpak kunnen we mooi van de Nederlanders afkijken'.

Kosten

De kosten bedragen enkele tonnen, zo veel is duidelijk. De meningen verschillen over de exacte kosten, vooral omdat er uit wordt gegaan van verschillende berekeningen. De gemeente Aalten vermeld dat het project maximaal 120.000 euro mag gaan kosten in het slechtste geval. Tot op heden betaalt Aalten 5.000 euro, Bocholt 10.000 euro en het samenwerkingsverband Euregio is goed voor 25.000 euro. Voor 80.000 euro is nog geen portefeuille aangewezen waaruit de kosten betaald moeten worden. Dat deel zal aangevuld worden door een 50/50 verdeling van Bocholt en Aalten.

Openbaar vervoer in Achterhoek

Door de nieuwe lijn tussen Nederland en Duitsland hopen de gemeenten het Duitse spoornetwerk aan te sluiten op het Nederlandse. Dat zou betekenen dat er extra reizigers komen, naar het bij vlagen toch al zo drukke station Aalten. Vooral in de spits staan reizigers regelmatig op elkaar gepakt. 'Ik hoorde de Gedeputeerde daar net iets over zeggen', aldus burgemeester Gerritsen. 'Als dit slaagt is dit een argument waar niemand omheen kan'.

Verbinding

Bij de officiële opening van de lijn is gekozen om twee linten met de kleuren van Duitsland en Nederland met elkaar te verbinden. Het lint doorknippen vonden beide landen een beeld dat niet past bij deze samenwerking.

Tot 3 december kan er nog gratis gereisd worden op de lijn.