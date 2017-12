Radboud deelt gegevens van groot onderzoek naar Parkinson

Een smartwatch houdt onder andere de hartslag, het slaapritme en de lichaamsbeweging van de patiënt in de gaten. Ook zijn er onderzoeken in het ziekenhuis. Neuroloog Bas Bloem hoopt zo te kunnen achterhalen waarom het verloop van de ziekte zo verschilt van patiënt tot patiënt. 'Waar je naar toe wilt is zorg op maat', zegt Bloem.

Hoe meer onderzoek, hoe beter

Patiënten zijn dan ook blij met het onderzoek. 'Het is een fantastisch project, want duurt hele tijd voor er iets aan Parkinson gedaan kan worden', zegt Martin van Lokven, zelf parkinsonpatiënt. 'Hoe meer onderzoek, hoe beter.'

Grote kans op genezing

De onderzoeksresultaten worden wereldwijd gedeeld. Bloem: 'Nu houden onderzoekers de resultaten vaak voor zichzelf, maar daar heeft de patiënt geen belang bij. Als veel meer mensen tegelijkertijd naar diezelfde data kunnen kijken is de kans om een oplossing te vinden groter.'

Het onderzoek loopt in ieder geval de komende vijf jaar. De eerste resultaten worden in maart volgend jaar verwacht.