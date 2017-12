'Miljoenen nodig voor beveiligen onbewaakte spoorwegovergangen'

ARNHEM - Als het aan de directeur van Prorail ligt moeten onbewaakte spoorwegovergangen versneld worden aangepakt. Voor die aanpak zijn tientallen miljoenen euro's nodig. Vooral op het traject Arnhem - Winterswijk liggen veel onbeveiligde spoorwegovergangen.

Jaarlijks vallen gemiddeld twee tot drie doden bij dit soort overwegen. Daarom wil ProRail-directeur Pier Eringa ze graag beveiligen, zegt hij tegen EenVandaag. Eringa vindt de beloofde 25 miljoen vanuit het Rijk niet genoeg. Het beveiligen van een spoorwegovergang kost zo'n 500.000 tot 800.000 euro per stuk.

Gelderland koploper

31 van de 123 openbare, onbeveiligde, spoorwegovergangen liggen in Gelderland. Onze provincie is daarmee koploper. 'Deze onbewaakte overwegen zijn levensgevaarlijk. Op dit moment pakken we ongeveer tien overwegen per jaar aan, de extra tientallen miljoenen zijn hard nodig om dit probleem versneld aan te pakken', zegt Eringa tegen EenVandaag.

In onder andere Winterswijk staat men al jaren te springen om aanpak. In het buitengebied van de stad liggen vijf onbewaakte spoorwegovergangen waar de afgelopen 24 jaar vier doden vielen. Er lag een plan waarbij drie overgangen dicht zouden gaan, maar dat zorgt voor een hoop discussie.

