Deel dit artikel:











Man vlucht na ongeluk; ouders liegen tegen politie Foto: politie Buren

ZOELEN - In Zoelen (gemeente Buren) is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto over de kop geslagen. De bestuurder nam daarna de benen, waarna zijn ouders de politie ervan probeerden te overtuigen dat een van hen had gereden.

Het eenzijdige ongeval op de Nieuweweg werd rond 0.05 uur gemeld. Toen de politie ter plaatse kwam, was de bestuurder gevlogen. Een zoektocht in de omgeving leverde niets op. Wel kwam een echtpaar ter plaatse dat vertelde dat de auto van hun zoon was. Ze verklaarden dat zij over de kop waren geslagen, maar daar trapten de agenten niet in. 'De te naam gestelde zal zich moeten melden op het politiebureau', aldus de politie Buren op Instagram. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl