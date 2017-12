Guram Kashia: nu met Vitesse profiteren van minder goed Feyenoord

De selectie van trainer Henk Fraser is zo goed als compleet voor de kraker in de Kuip. Alleen Maikel van der Werff en Arnold Kruiswijk zitten nog altijd niet bij de groep, hoewel Kruiswijk weer volop traint. Fraser verwacht weer te kunnen beschikken over Milot Rashica. Als de Kosovaar het haalt, zit Mitchell van Bergen weer op de bank. Alexander Büttner moet, afgaande op de training, opnieuw plaatsnemen bij de reserves. Datzelfde geldt waarschijnlijk ook voor Thomas Bruns die het slachtoffer geworden is van de opmars van Mason Mount.

Topwedstrijd

Feyenoord en Vitesse zitten ongeveer in hetzelfde schuitje. Beide terams zijn Europees uitgeschakeld en ook in de competitie al behoorlijk wat averij opgelopen. Hoewel dat voor landskampioen Feyenoord natuurlijk een veel grotere tegenvaller is. Beide ploegen schurken tegen de subtop aan. 'Het is een topwedstrijd', zegt aanvoerder Kashia desondanks. 'Altijd speciaal om daar te spelen. Wij zijn klaar. We hebben geen Europees voetbal gespeeld, dus hebben ook goed kunnen rusten', zegt de Georgiër in steeds beter Nederlands.

Energie

Kashia is één van de spelers die tot nu toe alles speelde. Inclusief de interlands met Georgië en de 5 zware duels in de Europa League heeft dat er behoorlijk ingehakt bij de centrumverdediger. 'Maar ik voel mij nu goed', zegt Kashia na de training op vrijdagmiddag op het koude Papendal. 'We voelen allemaal veel nieuwe energie en de ploeg is in goede conditie.'

Bekijk het interview met Kashia (tekst gaat verder onder de video):

AZ

Ook Fraser verwacht dat Vitesse er zaterdagavond zal staan. Hij wil de Europese wedstrijden niet als excuus gebruiken, maar stelt wel vast dat het de belangrijkste oorzaak is van een aantal matige wedstrijden in de eredivisie. 'Kijk naar AZ van vorig seizoen. Die hadden toen ook problemen en vergelijk ze met nu zonder Europese duels. We leggen ons er niet bij neer en we moeten er ook niet lang over zeuren, maar het heeft gewoon een behoorlijke impact. Volgens mij is het dus wel duidelijk waarom.'

Profiteren van blessures Feyenoord

Omdat Feyenoord helemaal een teleurstellend seizoen doormaakt, ziet Kashia kansen. In de eigen Kuip won de ploeg van Giovanni van Bronckhorst al vier keer niet op rij. Dat is inclusief de Champions League. 'Zij doen het niet goed nu. En zij hebben bovendien ook veel wedstrijden gespeeld en zitten ook nog eens met veel blessures. Wij moeten profiteren. Dit is het moment', zegt de aanvoerder strijdvaardig. Ook de trainer kent de belangen vooraf. 'Wij willen en moeten winnen', vult Fraser aan. 'Maar in uitwedstrijden hebben we meestal wel wat mogelijkheden.'