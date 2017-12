Deel dit artikel:











Problemen A73/A50 door autobrand voorbij Foto: Omroep Gelderland

EWIJK - Een auto die in brand vloog op de snelweg A73 veroorzaakte zaterdagmiddag problemen bij knooppunt Ewijk. Dat meldt de VerkeersInformatieDienst (VID). De snelweg was in noordelijke richting korte tijd dicht.

Ook was de verbindingsweg naar de A50 richting Arnhem afgesloten in verband met slecht zicht door rookontwikkeling. Hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn, is niet bekend. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl