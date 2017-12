Vrouw steekt snelweg over en wordt geschept

BRUCHEM - Op de A2 bij Bruchem is een vrouw aangereden. Ze stak om nog onduidelijke reden de snelweg over en werd geschept door een auto.

Inmiddels staat er een file van bijna 11 kilometer tussen Deil en Kerkdriel. De twee rechterrijstroken zijn afgesloten en de vertraging is meer dan een halfuur. Verkeer richting Den Bosch wordt geadviseerd om te rijden via de A15, A27 en A59.

Met spoed naar ziekenhuis

De vrouw is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Voor de aanrijding werd een traumateam opgeroepen. Dat kwam vanwege de dichte mist niet per helikopter maar per auto. De artsen zijn in de ambulance meegegaan naar het ziekenhuis.

Hoe ernstig de vrouw eraan toe is, is nog onduidelijk. De politie onderzoekt het ongeluk.