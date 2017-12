Deel dit artikel:











Politie neemt auto's in beslag Foto: RTV Nunspeet

NUNSPEET - Tijdens een surveillance heeft de politie in Oldebroek een groep Roemenen aangetroffen. Een van hen had meer dan 2000 euro aan boetes openstaan. Omdat die niet konden worden betaald, is de auto van de man in beslag genomen.

Geschreven door Mediapartner RTV Nunspeet

Kort daarna werd een inbrekersgilde gecontroleerd in Wezep, nabij de A28. Ook dit keer konden boetes niet worden betaald en is een voertuig in beslag genomen. Later werd bij een toe- en afritcontrole op de A28 nog een auto afgepakt, omdat de eigenaar schulden had bij de Belastingdienst. De boodschap van de politie was duidelijk: betaal de rekeningen en openstaande boetes.