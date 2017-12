'Syriëganger Marouane B. uit Arnhem omgekomen'

ARNHEM - Jihadist Marouane B. uit Arnhem zou zijn omgekomen in Syrië. De advocaat van B. bevestigt dat zij 'via via' heeft gehoord dat hij is overleden. Ook familie en vrienden van B. zijn op de hoogte gesteld door Syrische bronnen, schrijft RTL Nieuws.

De 22-jarige B. werd verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en de voorbereiding van terroristische misdrijven. De Arnhemmer stuurde eerder dit jaar een open brief waarin hij schreef dat hij wilde terugkeren en hoopte op een eerlijk proces. 'De oorlog is heel heftig nu hier. Ik stuur deze brief voor het geval ik de reis niet overleef', viel er te lezen.

De advocaat van B., Barbara Klunder, heeft de berichten over de dood van haar cliënt ook ontvangen. Eind september had ze voor het laatst contact. 'Het is echt vreselijk lastig, het wordt heel moeilijk om een officiële bevestiging te krijgen', zegt ze. Klunder stond B. bij tijdens zijn mogelijke terugkeer. 'Misschien heeft hij wel proberen te vluchten en is het niet gelukt', speculeert ze.

'Jihadrapper'

B. stond ook wel bekend als de 'jihadrapper'. Zo plaatste hij eerder een rap over zijn terugkeer op YouTube. Die video werd door de videodienst verwijderd. Hij zag zichzelf niet als terrorist en was trots op zijn werk. 'Ik heb hier mannen, vrouwen en kinderen geholpen door voor hen te strijden, maar het doet me pijn dat ik mijn vader en moeder heb moeten achterlaten. Ik heb er spijt van dat ik hen slapeloze nachten heb bezorgd', zei hij eerder tegen RTL Nieuws.

Hoe hij precies om het leven zou zijn gekomen, is nog onduidelijk.

Zie ook: