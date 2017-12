Deel dit artikel:











5000 liter xtc-afval gedumpt Foto: Wijkagent Erik Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

CULEMBORG - In het buitengebied van Culemborg is 5000 liter xtc-afval gevonden. Eerder vanochtend werd in de stad ook al een partij aangetroffen. Om hoeveel liter het toen ging, is nog niet bekend.

Het laatste afval is in 200 vaten van 25 liter gevonden langs de Holderweg. De plaatselijke wijkagent verbaast zich over de twee dumpingen. 'Wat is het toch vandaag? Het eerste afval net opgeruimd, komt de tweede melding van xtc-afval', schrijft hij op Twitter. De brandweer heeft metingen verricht om te bepalen of het opruimen van de vaten veilig is. 'Er is met explosiemeters gemeten', aldus een woordvoerder. 'De situatie is veilig bevonden en overgedragen aan de Omgevingsdienst Rivierenland.' Op dit moment worden de vaten opgeruimd. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl