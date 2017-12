Zorgen om vermiste Gerrit Heesen (72)

WINTERSWIJK - De 72-jarige Gerrit Heesen uit Winterswijk wordt sinds vrijdag vermist. Zijn familie maakt zich ernstig zorgen.

De Achterhoeker reed rond 10.30 uur in verwarde toestand weg bij zijn woning. Om 13.36 uur is hij nog gezien bij een tankstation in het Duitse Geldern. Sindsdien ontbreekt ieder spoor.

Weinig tips

De familie van de man heeft de vermissing op Facebook gezet. 'HELP! onze (schoon) vader terug te vinden', luidt de kop van het bericht. Volgens Bas Heesen komen er weinig tips binnen. Hij heeft geen flauw idee waar zijn vader momenteel verblijft.

'Iemand zou hem bij een chocolaterie in Ede hebben gezien, maar volgens de politie is dat onmogelijk. Dan hadden snelwegcamera's zijn auto moeten vastleggen', laat hij zaterdagochtend weten.

Gerrit rijdt in een grijze Skoda Superb met kenteken 56-JLP-4. Wie informatie heeft over de vermissing, kan bellen met Bas: 06-40710997. Tips zijn ook welkom bij de politie.