Vermiste man uit Winterswijk (72) terecht

WINTERSWIJK - De 72-jarige man uit Winterswijk, die sinds vrijdag werd vermist, is terecht. Dat meldt zijn familie op Facebook.

De Achterhoeker was die dag rond 10.30 uur in verwarde toestand weggereden bij zijn woning. Rond 13.30 uur werd hij nog gezien bij een tankstation in het Duitse Geldern, maar sindsdien ontbrak ieder spoor. De familie van de man maakte zich grote zorgen en plaatste de vermissing op Facebook.

Zaterdagmiddag liet de familie weten dat de 72-jarige in goede gezondheid is gevonden. Details zijn niet bekendgemaakt.