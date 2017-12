Schoten gehoord bij ruzie; agenten dragen kogelwerende vesten

ARNHEM - Een ruzie tussen twee mannen in de Arnhemse wijk Elderveld is vrijdagavond flink uit de hand gelopen. De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse omdat er geschoten zou zijn.

Agenten kwamen uit voorzorg in kogelwerende vesten naar de Bussumstraat in Arnhem-Zuid. De politie benadrukt deze zaterdag dat het nog onduidelijk is of er daadwerkelijk schoten zijn gelost. 'Er heeft iemand gezegd dat er geschoten zou zijn, dat onderzoeken we', vertelt een politiewoordvoerder.

Geen gewonden

De politie heeft inmiddels uitgebreid sporenonderzoek verricht. Daaruit moet blijken of het daadwerkelijk om een schietincident gaat. Er raakte vrijdagavond niemand gewond. Er zijn ook nog geen aanhoudingen verricht.