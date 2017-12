Lachende Loiza Lamers na herseninfarct: 'Weinig kans dat dit terugkomt'

DRIEL - Twee weken geleden werd ze getroffen door een herseninfarct, vrijdagavond zat ze weer lachend aan tafel bij RTL Late Night. Het gaat goed met het Drielse model Loiza Lamers, al is ze nog niet helemaal de oude.

'Waarschijnlijk was het bad luck', zei de blondine vrijdagavond. Loiza kreeg enorme hoofdpijn in de sportschool en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Daar bleek dat er een bloedpropje in haar hersenen zat. 'Ik slik vrouwelijke hormonen, dat geeft drie keer meer kans op stollingsverschijnselen in het bloed', legt het transgendermodel uit. 'Maar de kans dat dit terugkomt is heel erg klein.'

Korte tijd verlamming

Het rechterdeel van haar lichaam raakte korte tijd verlamd. Die rechterkant is nog steeds herstellende. 'Eerst had ik daar echt nog maar twintig procent kracht, dat is nu alweer tachtig procent.' Ze slikt geen bloedverdunners omdat die meer risico zouden meebrengen.

En waar de meesten even rustig aan zouden doen, is Loiza alweer volop plannen aan het maken. 'Ik wil mee doen aan Dance, Dance, Dance. Dat wil ik echt heel graag', benadrukt ze. Dj Don Diablo, die ook te gast was bij RTL Late Night, bood alvast aan om haar dansmaatje te worden.

