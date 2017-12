Deel dit artikel:











Boerderij deels verwoest door brand Foto: ANP

ECHTELD - In een leegstaande boerderij aan de Waalbandijk in Echteld heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag brand gewoed.

Het voorste deel van de woning is verloren gegaan, zo meldt de brandweer. Die waarschuwde op Twitter voor rookoverlast. Hoe het vuur is ontstaan, is niet bekend. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl